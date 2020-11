Zo maak je de beste rozenbotteljam

Klei

En het wordt nog mooier: iedereen die rozen in zijn tuin heeft maar niet op de klei woont, kijkt met een jaloers oog naar de gelukkigen wier tuin wel op zee- of rivierklei ligt. Want kleituinieren mag dan slecht voor de rug zijn, kleigrond is ideaal voor rozen. Tuinier je op zand, dan moet je eigenlijk helemaal geen rozen willen. Maar ja, voor sommigen is een tuin zonder rozen niet compleet. Laat Rosa rugosa nu een uitzondering zijn en van zand houden. In Japan en Korea, waar deze roos vandaan komt, groeit zij in de duinen. Hier trouwens ook, want de rimpelroos is op veel plaatsen verwilderd.



Voor de kleinere tuin is de meest geschikte variëteit 'Frau Dagmar Hastrup'. Frau Hastrup groeit uit tot een struik van 1 meter hoog en minstens dezelfde breedte. Het blad is gezond en aantrekkelijk geplooid - vandaar rimpelroos. De licht geurende bloemen van de rimpelroos zijn snoepjesroze, met een grote bos gele meeldraden. Ze trekken veel bijen en hommels in de bloeitijd, die duurt van juni tot eind oktober. Dan rijpen ook de grote rozenbottels, die mooi afsteken bij het blad dat in de herfst naar botergeel verkleurt. Een soort schaap met vijf poten, deze roos: geur, gezondheid, bloemen en bottels, met daarbij nog de fauna - in de zomer insecten en in de winter vogels, vooral groenlingen. Dat wil zeggen: als niet alle bottels in de jam zitten.