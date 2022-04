Zo maak je de kliko's en tuinmeubelen schoon

Dan het schoonmaken. We halen er toch maar het oude vertrouwde groene zeep voor tevoorschijn. Dat is goedkoop en milieuvriendelijk en zorgt er ook voor dat het plastic goed blijft. Doe warm water in een emmer, niet te heet, en doe er wat groene zeep bij. Gebruik een zachte borstel met een steel eraan. Zo'n steel heb ik als kleine vrouw zeker nodig, want als ik de bodem van een kliko wil raken, donder ik er zo in en word ik als groentevuil meegenomen!”



Wat voor borstel het beste is? ,,Ik gebruik zelf een ragebol”, antwoordt Marja. ,,Die gebruik ik dan niet meer voor het plafond natuurlijk. Het is hoe dan ook belangrijk dat de borstel niet te hard is. Gebruik ook geen hogedrukspuit om de kliko's uit te spuiten. Dat zorgt alleen maar voor schade aan het plastic en dan nestelt nieuw vuil zich makkelijker in de kliko.”