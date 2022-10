Zo maak je de radiator schoon: ‘en zet 'm voor je gezondheid op 17 graden!’

,,Die grote, dikke radiatoren in van die oude herenhuizen, daar hadden we vroeger altijd een probleem mee. Ging de verwarming aan, dan werd-ie halverwege wel warm, maar aan de onderkant niet. Ja, dat kwam door roest en bagger, bleek dan. Het was te ingewikkeld om ze zelf schoon te maken, met laten leeglopen et cetera. Dat hebben we een vakman laten doen.”

En die oude verwarmingen hadden vaak zo'n bakje water. ,,Stilstaand water - bacteriën en schimmels hebben het heerlijk naar hun zin tegen die warme verwarming aan. Daarom zeg ik altijd: luchten, luchten, luchten”, zegt de schoonmaakdeskundige uit het Haagse.

Föhn

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving Nieuwe radiatoren zijn een stuk eenvoudiger schoon te maken dan oude exemplaren. ,,En bijna iedereen heeft een moderne, denk ik. Die zijn zo gemaakt dat je ze makkelijk schoon krijgt. Ga er met de stofzuiger van de boven- en onderkant tegenaan, dat haalt al veel stof weg. Met een föhn kun je nog meer stof ertussenuit halen. En dan heb je ook nog van die cv-raggers, echt reuze handig. Die buigen in alle richtingen mee, dus het is niet erg als je radiator onder de vensterbank verstopt zit. Eigenlijk heb je er daarna geen omkijken meer naar, de radiator wordt tegenwoordig zo vies niet meer.”

Heb je een radiator in de keuken die door al het bakken en braden vet is geworden? ,,Radiatoren zijn vaak gelakt en alles wat gelakt is, wil je niet beschadigen. Zet 'm even koeler dan 17 graden, maak een licht, mager sopje met een prettige allesreiniger. Dat is goed genoeg, ga niet met allerlei schuimende middelen in de weer en laat in godsnaam schuurmiddelen achterwege. Maak de radiator schoon, wrijf het meteen na met een droge doek. Als je dat niet doet, dan branden er strepen in als je 'm weer aanzet.” Dat kun je ook met de radiatorbuizen doen, zegt het voormalige gezicht van tv-programma Hoe schoon is jouw huis?.

Scharnieren

Zitten er toch nog vlekjes op die moeilijk weg zijn te krijgen? ,,Gebruik een olie, of een crème of spray waarmee je bijvoorbeeld scharnieren weer kan laten lopen. Dat kan sommige vlekken goed oplossen. Maak het daarna weer even goed schoon en droog.”

Quote Ik ben een koumeisje. Als mensen bij me binnen komen, zeggen ze: zo Mar, heb je een paar wanten voor me? Marja Middeldorp

De beste tip voor de radiatoren luidt volgens Marja echter als volgt. ,,We zijn altijd zo gewend om 'm op 21 graden te zetten. Maar nu moeten we bezuinigen, dat weten we allemaal. Het is erg goed voor je gezondheid om 'm op 17 graden te zetten. Ik hou daarvan, ik ben een koumeisje. Als mensen bij me binnen komen, zeggen ze: zo Mar, heb je een paar wanten voor me?”

Plasjes bruin vet

In het begin kan het even wat frisser zijn, maar je lichaam went daar aan en past zich aan. Je verbrandt allerlei soorten vetten, je wordt er nog slank van ook. En je aderen vernauwen dus die gymmen lekker met je mee, dat scheelt in je bloeddruk. Je voelt je fitter, hebt goede energie in je lijf. Je hebt minder hoofdpijn, je slaapt beter.”

De radiator helemaal onderdeel van je interieur maken? vtwonen legt uit hoe je dat het beste kan doen.

In een warme kamer gaat stof bovendien makkelijker dwarrelen, zegt Marja. ,,Dat zie je goed wanneer je op je stoffen bank ploft. En dat zit je weer in te ademen. Dus zorg voor een zuurstofrijke lucht. Je kunt een hygrometer aanschaffen die de luchtvochtigheid in de gaten houdt. En koop een paar goede, stevige, groene planten. We moeten ons iets meer harden met die 17 graden. Maar ik wil die plasjes bruin vet wel zien smelten!”

