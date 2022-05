Zo maak je de tuin klaar voor de zomer: ‘Niet alle onkruid woekert’

Volgens Mark is dit een ideale periode om bezig te gaan in je tuin. ,,Alles wordt wakker. De bollen bloeien en de planten lopen weer uit. Op dit moment wil je er vooral voor zorgen dat het onkruid uit je tuin blijft. Nu spot je onkruid nog gemakkelijk. Straks, als de planten groter worden, is het lastiger te zien.’’

Hoe herken je onkruid?

,,Goede vraag! Ik krijg in deze periode van het jaar de hele dag door appjes van mensen die mij vragen: ,,Mark, is dit onkruid?’’. Het antwoord is nog niet zo makkelijk, het ene onkruid is het andere niet. Lastig kort uit te leggen, dus.

Ik zou zeggen, ga eens online kijken welk plantje onschuldig is en welke niet. Of vraag eens een hovenier om met je mee te kijken. Dan zeg je gewoon dat je het graag wil leren. Zij laten het je zo zien, zodat je voortaan precies weet welk onkruid je wil weg halen en welke niet.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Waarom is dat zo belangrijk?

,,Kijk, met onkruid bedoelen we kort gezegd ongewenste planten. Maar vaak zijn ze onschuldig en kun je ze gewoon laten staan. Anderen wil je weghalen omdat ze de concurrentie aangaan met je eigen planten.

Eenjarige onkruiden komen op en verdwijnen na een tijdje weer, daar hebben je planten meestal weinig lastig van. Maar je hebt ook vaste onkruiden, dat zijn wilde planten die zich vestigen in je tuin. Voorbeelden zijn zevenblad, zuring, brandnetel en braam. Die kunnen gigantisch gaan woekeren. Als je ze hun eigen gang laat gaan, krijgen je eigen planten geen kans om te groeien.’’

Wat kun je nog meer doen in de tuin in deze tijd van het jaar?

,,Nieuwe planten in de tuin zetten kan twee keer per jaar: in het voorjaar of in de nazomer. Als je ze plant in de nazomer, kunnen ze nog even doorgroeien en dan heb je in het voorjaar een grote plant. Je moet dan alleen wel even geduld hebben.

Tekst gaat door onder foto

Volledig scherm © Mark Mulder

Als je ze plant in het voorjaar, kun je meteen de hele zomer genieten van je nieuwe planten. Je moet wel rekening houden met eventuele hete periodes in de lente, zoals we een paar jaar terug hadden. Dan moet je flink water bijgeven.

Dit is ook het laatst mogelijke moment om planten te verplaatsen als je dat wil. Je graaft ze gewoon met wortel en al uit en zet ze ergens anders neer. Veel planten laten zich ook goed vermeerderen, dan scheur je de hele plant voorzichtig in stukken die je afzonderlijk van elkaar weer in de grond zet. Je kunt dan ook meteen de onkruidworteltjes eruit trekken.’’

In mei zijn er bijzonder veel klussen die je in de tuin kunt oppakken. Bekijk op de tuinkalender van vtwonen wat je allemaal kunt doen in de tuin.

Het kan wel nog steeds gaan vriezen, toch?

,,Ja, tot wat ze ijsheiligen noemen. Dat is het moment half mei waarop we stellen dat er geen nachtvorst meer gaat komen. Er wordt geadviseerd om tot die tijd niks in de tuin te zetten wat niet tegen temperaturen onder nul kan.

Mijn vriendin heeft zonnebloemen en courgettes voorgezaaid in kisten. Die kan ze bij eventuele nachtvorst nog even binnen zetten. Veel mensen zijn binnen ook al bezig met voorzaaien van dingen in de moestuin. Dat kan al vanaf begin april, maar pas na ijsheiligen zet je ze in de tuin.

Maar je kunt best een gokje wagen hoor. Met een beetje boerenverstand en het weerbericht goed in de gaten houden kom je een heel eind. Mijn vorstgevoelige dahlia’s zijn de grond in ieder geval al in, ik verwacht niet dat het nog gaat vriezen.’’

Heb je nog een laatste tip?

,,In het voorjaar is het ’s avonds nog wat koud in de tuin. Maar dat betekent niet dat je er nu al niet lekker kunt zitten. Wij hebben een grote appelboom met een vlonder en leuke lampjes. Daar zitten we graag ’s avonds. Steek daar alvast wat moeite in, zodat je nu al kunt genieten van de lente in je tuin.’’