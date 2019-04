Zo plaats je veilig een greep in seniorenwoningen

KlusvrouwHieke Grootendorst geeft elke week klustips en een inkijkje in haar leven als klusvrouw. Vandaag, om mensen die wat minder goed te been zijn te helpen, legt ze uit hoe je het beste grepen kunt plaatsen.

Nederland vergrijst en we willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dus passen we de boel aan en plaatsen we zaken als grepen, verhogingen en verlagingen.

Lees ook Met deze tegels krijgt je tuin een mediterraanse sfeer Lees meer

Een van mijn eerste klanten woont in een seniorencomplex en heeft altijd sappige verhalen. Het is net een studentenhuis. Er gebeurt altijd wat en het is er allesbehalve saai. Roddel en achterklap, flirten, nieuwe liefdes, humor, goede adviezen, gezamenlijk eten, muziek, dans, spelletjesavonden. Ik probeer mijn moeder ervan te overtuigen dat zo’n seniorencomplex best gezellig is. Hopelijk leest ze deze aflevering ook (liefs mam!).

Grepen

Grepen in de douche en het toilet zijn handig als je ouder wordt. Je kunt je er aan optrekken, of vasthouden als je problemen met je evenwicht hebt. Om zo’n greep te plaatsen moet je in tegels boren. Vier tips waarop je moet letten.

In positie

Besteed zorg aan de juiste positie. Probeer horizontaal, verticaal en diagonaal naar links en naar rechts uit. Laat iemand anders de greep in de positie houden. Voel wat het fijnst vasthoudt en waar je in een reflex naar grijpt als je je evenwicht dreigt te verliezen.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Leiding zoeken

In de badkamer en het toilet lopen leidingen achter de muur. Zoek ze op met een leidingzoeker, of gebruik logisch verstand. Kijk waar de leiding de muur in gaat, en volg de leiding recht naar boven of beneden. Of van rechts naar links of andersom. Een leiding loopt nooit diagonaal.

Volledig scherm illustratie klusvrouw Hieke bij 'bingo' Tjitske Sluis © Tjitske Sluis

Voor boren

Gebruik voor het boren in tegels eerst een keramiekboortje. Die glijdt niet uit op de gladde tegels. Gebruik de klopstand pas als je door de tegel heen bent, zo voorkom je dat je tegel barst. Kies dan het boortje met de juiste grootte en boor voorzichtig.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Plug erin

Doe na het boren de plug in het gat. Afhankelijk van het type plug, gebruik je soms een maat kleiner dan het geboorde gat. Als je een hamer gebruikt, is voorzichtigheid geboden: je kunt een barst in de tegel slaan. Ik gebruik meestal een handdoek om zachtjes op te slaan.

Volledig scherm © Tjitske Sluis