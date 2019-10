Zo transformeer je een gedateerde radiator

KlusvrouwHieke Grootendorst geeft elke week klustips en een inkijkje in haar leven als klusvrouw. Vandaag is dat: radiatorombouw in elkaar zetten, om de ‘ouderwetse’ radiator op te knappen.

Vraag jij ook aan iedereen: ‘Heb jij thuis de verwarming al aan?’ De eerste keer dat je in de herfst de thermostaat weer hoger draait, vind ik echt een dingetje. Het is meer dan de verwarming aandoen: het is de afsluiting van een periode en het begin van een nieuwe.

Ik kreeg eens de opdracht een klassieke radiatorombouw om te bouwen naar een modernere variant. Ik verving simpelweg het paneel in de ombouw: van een patroon naar strakke horizontale latten. Over de crèmekleurige hoogglanslak schilderde ik het geheel in een prachtige, witte zijdeglans. Ogenschijnlijk waren het kleine aanpassingen, maar wat een leuk project en wat een mooi resultaat.

Pakket

Je kunt kiezen voor een houten pakket. Zo’n ombouwpakket bestaat uit twee of meerdere staanders, afhankelijk van de lengte van jouw radiator. Daarop komt een plank. Je kunt kiezen voor bekleding of een paneel. Dit onderdeel bepaalt voor een groot deel de uitstraling en is vervangbaar als je iets anders wilt.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Metaal

Als afwerking schilder je de ombouw. Wil je liever iets dat onderhoudsvriendelijker is? Als je van heel strak houdt, kun je ook een metalen ombouw op maat laten maken. Zo’n ombouw is een glad metalen voorpaneel met zijkanten en een rooster bovenop. Die klik je eenvoudig op je radiator.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

DIY

Als je creatief bent en zin hebt in een echt project, kun je zelf iets in elkaar zetten. Denk er wel aan dat warme lucht omhoog beweegt en er daar ergens uit moet kunnen. Online vind je leuke do it yourself-ideeën. Net even anders.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Toegankelijk

Dan nog even deze belangrijke tip: zorg dat je nog steeds bij de radiator kunt. Voor de jaarlijkse schoonmaakbeurt is dat toch echt wel handig. En voor het noodzakelijke onderhoud, zoals ontluchten.

Volledig scherm illustratie klusvrouw Hieke bij 'ver ombouwing' Tjitske Sluis zwart wit versie © Tjitske Sluis

Escapes

Als je jouw oude radiator zat bent en geen trek hebt in een ombouw, dan zijn er altijd nog escapes. Kies dan voor opnieuw lakken of spuiten. Of: de radiator in zijn geheel vervangen. Alles is verkrijgbaar, zelfs de klassieke kolom-radiator.