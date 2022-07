Zo voorkom je brand in de meterkast: ‘Doe twee keer per jaar een controle’

De groepenkast is er om brand te voorkomen, vertelt bouwkundig specialist Jan Roelof Hoving van Vereniging Eigen Huis. ,,Alle stroom in huis is onderverdeeld in verschillende schakelaars in de groepenkast. Als dat niet het geval zou zijn, zou er te veel stroom door dezelfde draadjes gaan, waardoor er brand kan ontstaan.” Voor een gemiddelde woning zijn ongeveer acht groepen nodig.

Toch kunnen de groepen in de groepenkast dan alsnog te veel stroom krijgen. In de meeste gevallen schakelt een groep automatisch uit als het te veel stroom ontvangt. Maar dat is niet altijd het geval, vertelt Hoving: ,,De schakelaar kan verouderd zijn, waardoor hij aan blijft terwijl het eigenlijk overbelast is. Ook kan de schakelaar niet goed aangesloten zijn of kan hij niet goed werken doordat er stof op ligt.”

Controle tijdens wisseling van zomer- en wintertijd

Hoving raadt daarom aan om tweemaal per jaar te controleren of de groepenkast werkt. Een handig moment daarvoor is een vast moment, zoals de wisseling van zomer- en wintertijd. De controle kan je gewoon zelf doen en is heel simpel: ,,Je controleert de groepenkast door de groepsschakelaars met de testknop uit te schakelen. Daarmee test je of de schakelaar nog goed werkt. Als hij blijft hangen, werkt de groepenkast niet goed.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Daarnaast is het handig om een groepenkaart in de meterkast te hebben waarop staat welke aansluiting onder welke groep valt. In nieuwbouwhuizen heeft de bouwer die kaart al voor je gemaakt, vertelt de bouwkundige. Is er nog geen groepenkaart, dan kan je deze gemakkelijk zelf maken door uit te testen welke aansluiting bij welke groepsschakelaar hoort en dat op te schrijven.

Draden kunnen warmte afgeven en smelten

Volgens brandweerman Harry Eijkemans kan je een groepenkastcontrole veilig zelf doen. Als de groepenkast na de controle niet blijkt te werken, is het aan te raden om een elektricien of installateur in te schakelen om hem te vervangen. ,,Brand in de meterkast ontstaat vooral als mensen zelf aan het knutselen zijn geweest. Draden kunnen niet goed aangedraaid zijn, waardoor ze warmte afgeven en smelten. Je krijgt dan kortsluiting en kortsluiting veroorzaakt brand.”



De elektricien of installateur kan de meterkast ook keuren. Hij moet voldoen aan de NEN1010: dat zijn de eisen voor een elektrische installatie. Wanneer de kast voldoet aan de eisen, is de kans op een meterkastbrand erg klein. Toch heb je zelf ook een aandeel in hoe brandveilig je de meterkast houdt, vertelt Eijkemans. ,,Als je een stofzuiger in de meterkast bewaart, kan de lange steel de draad beschadigen. Veel mensen proppen de deur dicht om die stofzuiger er toch in te krijgen. Of ze maken opbergplankjes in de meterkast. Ook dat zou ik afraden: hoe voller, hoe meer kans op beschadiging.”

Om brand eerder te signaleren, kan je een rookmelder ophangen. Eijkemans adviseert om het in buurt van de meterkast op te hangen, maar niet in de kast zelf. ,,In een meterkast hoor en zie je de rookmelder minder goed. Het is op het moment van brand minder makkelijk om na te gaan waar de brand precies vandaan komt.”