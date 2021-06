Zo ziet de populaire stroming Japandi-stijl eruit

Het noorden en verre oosten mogen geografisch elkaars uitersten zijn, qua esthetisch gedachtegoed hebben ze veel met elkaar gemeen. De esthetiek van eenvoud in vormgeving, aandacht voor verstilling en liefde voor natuurlijke materialen en ambachtelijke handwerk staan in zowel Scandinavië als in Japan centraal. In woontrend Japandi komen Scandinavië en Japan niet alleen samen in een rustgevend, warm minimalisme, maar óók in de gedachte van een bewuster, kalmer leven.

Tinta Lurhman, met partner Rutger de Ruiter mede-eigenaar van Woodchuck.nl, ontwerpt en leeft al ver voor het een trend werd volgens het Japandi-principe. Evenals Laila Rietbergen die na een bezoek aan Japan in 2018 anderen inspireert met het Japandi-gedachtegoed via haar Instagramaccount. Beiden lichten toe waarom Japandi meer dan een minimalistische woontrend is.

Gedachtegoed

,,Japandi is veel meer dan een kleur op de muur of slechts de combinatie van strak Scandinavisch design met Oosterse invloeden”, aldus Laila Rietbergen. ,,Meer dan een trend is Japandi een gedachtegoed. Het past binnen onze bewustwording over de impact van onze manier van consumeren. Typische Japandi-interieurstukken zijn niet in massa geproduceerd, niet felgekleurd, gemaakt van natuurlijke materialen en ze zijn minimalistisch vormgegeven.”

Japandi draait ook om de gedachte om spullen op te knappen en te koesteren. Je voegt dus eerder elementen uit deze stijl toe aan je reeds bestaande interieur in plaats van je hele interieur te vervangen. ,,Japan en Scandinavië hebben een eeuwenoude traditie van ambacht en puurheid”, zegt Tinta Lurhman. ,,Dat gedachtegoed is nog belangrijker dan de stijluitvoering en dat zet deze trend apart van de rest. Je moet het idee achter de stijl voelen én begrijpen waarbij je je interieur ziet als een canvas waar je langzaam en bewust spullen aan toevoegt, je niet direct van alles koopt en kijkt naar wat je hebt en waar je blij van wordt. Het huldigt ook het principe van opruimgoeroe Marie Kondo: denk bij alles wat je wilt toevoegen. Does it spark joy, geeft het je plezier?”

Zen in huis

Nu we zoveel meer thuis zijn en een huis zoveel meer functies vervult dan alleen die van thuisbasis, kan Japandi veel betekenen voor je gemoed en woongenot. Door de Oosterse invloed heeft deze woonstijl namelijk een hoog zengehalte. Een Japandi-interieur is daarbij uitgevoerd in kalme kleuren en staat niet te vol.

,,Ook opruimen is echt een basisprincipe van Japandi”, zegt Laila Rietbergen. ,,Dus ruim na een dag thuiswerken of een zorgdag met de kinderen je laptop en paperassen of speelgoed weer op, bij voorkeur achter dichte deuren, zodat je huis je weer de rust geeft die je nodig hebt na een drukke dag.” Tinta Luhrman benadrukt: ,,Deze woonstijl geeft mij al jaren rust én een grote glimlach op mijn gezicht. Pas het dus toe vanuit je gevoel en niet omdat het een trend is, maar door erin te geloven en je erin te verdiepen.”

Laila Rietbergen besluit: ,,Denk na over wat je voor de volgende generatie achterlaat. Denk na over duurzaamheid. Leef bewust en draag die gedachte uit. Dat is Japandi in zijn mooiste vorm.”

