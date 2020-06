Zomerse dagen, klamme nachten: midden in de nacht op zoek naar een airco

Indebuurt Leiden Mag dat, bloempjes uit de berm plukken voor in een vaasje op tafel?

30 mei Bloemen houden van mensen. En andersom. Superfijn om een fraai bosje op tafel te hebben staan. Zeker als het zo’n hip boeketje veldbloemen is. Er staan er genoeg van in de Leidse bermen, dus gewoon even plukken en voilá. Los van het feit dat je natuurlijk veel beter de lokale bloemist kunt spekken met jouw wekelijkse bijdrage, is ook de vraag: mag dat überhaupt, bloemetjes uit de berm plukken en meer naar huis nemen?