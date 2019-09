Zonnepanelen voor binnenshuis hebben de toekomst

De TU Delft behoort tot de wereldwijde top op het gebied van zonne-energie. Niet voor niets wint de Delftse zonneauto bijna jaarlijks de world solar challenge. Volgend jaar wil de universiteit op de campus een Huis van de Toekomst bouwen, met daarin allerlei prototypes van producten die mensen over een paar jaar misschien wel in huis gaan gebruiken.



,,In dat kader proberen we momenteel meer zonnecellen toe te voegen aan elektronica voor toepassingen in huis’’, zegt Zeman. ,,De lamp die we al hebben gemaakt is een goed voorbeeld. Hij heeft geen snoer nodig, is te bedienen met de telefoon en dankzij sensoren kan hij zien of er iemand aanwezig is in de kamer. Dan gaat hij aan en als iemand weg is weer uit. Zowel de lamp als de sensoren die het signaal afgeven, kunnen we met zonne-energie binnenshuis opladen.’’