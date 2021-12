Zoon van Anja en Hans kwam weer thuis wonen: ‘We dachten dat we die hoekbank niet meer nodig hadden’

Stuur je vraag in Oproep: wat wil jij weten over de energie- en gasprijzen?

Dat de energie- en gasprijzen stijgen, is je vast niet ontgaan. Er zijn zelfs vijf energieleveranciers door in de financiële problemen gekomen en failliet gegaan. Hoe weet je eigenlijk of je een betrouwbare energieleverancier hebt? Hoe lang blijven de prijzen nog stijgen? Moet je actie ondernemen, overstappen bijvoorbeeld, of is het verstandiger even niks te doen? En gelden deze adviezen voor iedereen, of alleen voor mensen met een variabel contract (en hoe weet je eigenlijk of je zo’n contract hebt)?

