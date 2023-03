Bewolkt weer met kans op tijdelijke lichte regen in Wormerland

Recensie Marlijn Weerden­burg verwerkt dood van haar moeder, de zaal doet met haar mee

Ooit was ze een Dolende Dertiger, nu een Rusteloze Rouwer. Op de dag dat ze twee jaar geleden 38 weken zwanger was van zoon Sammie, overleed plotseling haar moeder. Ze deelt haar tegenstrijdige gevoelens en emoties in een muzikaal theaterprogramma, Mijn buik vol van de liefde. Uiterst persoonlijk materiaal, maar gezien de hoeveelheid benodigde tissues en gesnik in de zaal, erg herkenbaar voor een groot deel van het publiek.