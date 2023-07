Bewolkte dag in Wormerland

indebuurt.nl Amsterdam­se Jaimy (19) doet mee aan tv-programma Au Pairs: 'Ik pis in mijn broek jongens, het is echt heel eng'

Afgelopen week startte het vijfde seizoen van Au Pairs. Een programma waarin vier jongeren naar New York vertrekken om aan het werk te gaan als au pair. Ook Amsterdamse Jaimy is dit seizoen te zien in het populaire programma. Dit is wat we tot nu toe over haar weten.