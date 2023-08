indebuurt.nl In deze drie parken van Amsterdam mag je bbq'en en in eentje hoef je zelfs geen eigen bbq mee te nemen

In de zomer eten we het liefst buiten. Barbecueën wordt door Amsterdammers veelvuldig gedaan en aangezien bijna niemand in Amsterdam een tuin heeft, zoeken we alternatieven. Amsterdam telt zo’n vijftig parken maar pas op: in de meeste parken mag je niet bbq’en. In een aantal mag het wel en soms hoef je daarvoor niet eens zelf een bbq mee te nemen.