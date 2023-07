Wormerland: vier meldingen van overlast door alcohol en drugs in eerste halfjaar

indebuurt.nl Opknap­beurt van het Sierplein in West: 'Dit is een terras voor de échte Amsterdam­mer'

Inwoners van Amsterdam-West houden ervan: het Sierplein. Voor een bezoekje aan de weekmarkt of om een kopje koffie te drinken bij ‘t Siertje. Maar het is al een tijd anders dan normaal. Want het plein krijgt een opknapbeurt. En dat kost nogal wat tijd. Goed nieuws: het einde is nabij.