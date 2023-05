WSV 1930 1 verslaat RCZ 1

Gemeente Alkmaar neemt maatrege­len bij AZ - PSV: ‘Mogelijk­heid om juiste manier te laten zien’

De gemeente Alkmaar neemt maatregelen bij de Eredivisiewedstrijd tussen AZ en PSV zondag, om ongeregeldheden zoals de rellen van afgelopen donderdag in het stadion te voorkomen. Het college van B en W laat dit weten in een brief aan de gemeenteraad. Welke maatregelen worden genomen is nog niet bekend. Onderzoeken naar de rellen moeten volgens het college ook maatregelen opleveren voor het volgende seizoen.