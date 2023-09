Automobilist ziet scooter over het hoofd in Woudenberg: aanrijding tot gevolg

PROGRAMMA Voetbalpro­gram­ma: met start van bekertoer­nooi komen alle teams dit weekend weer officieel in actie

Hoewel sommigen het zien als een verlenging van de voorbereiding, begint komend weekeinde officieel het nieuwe voetbalseizoen. In navolging van de clubs in de landelijke divisies, komen ook de amateurclubs in de eerste klasse en lager in actie. Zij beginnen traditiegetrouw met de poulefase van het districtsbekertoernooi.