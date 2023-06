Bewolkte dag in Woudenberg

natuur van nabij Verguisde braam helpt tegen van alles en is nog lekker ook

Na een nat en koud voorjaar is er een lange droogteperiode gekomen. Vergeleken bij vorig jaar is er wel het een en ander later, de bosbessen zijn nu nog heel klein en groen en sommige hebben zelfs nog bloesem. Vorig jaar om deze tijdwaren ze al rijp kon je ze al plukken.