Dit gebeurde er zondagavond bij de ontploffing in Woudenberg: ‘Gekozen om ruim af te zetten’

Ontplof­fing in tank met 8.000 liter stikstof: brandweer laat het gas gecontro­leerd wegvloeien

Op het terrein van metaalwarenfabriek Lewo aan de Laagerfseweg in Woudenberg heeft zondagavond een explosie plaatsgevonden in een cilindervormige tank, die was gevuld met 8.000 liter stikstof. Op het moment van de ontploffing was er niemand in het pand aanwezig.