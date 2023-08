Jaap (76) fietst ruim 35.000 kilometer door Europa: ‘Je komt er achter dat het niet helemaal normaal is’

Ruim 35.000 kilometer fietsen naar verre bestemmingen in Europa. Menig fietser zal daar niet aan willen denken, maar de 76-jarige Jaap Weddepohl uit Leusden ging die uitdaging wél aan. Verdeeld over 25 jaar is hij verschillende keren op de fiets gestapt om ver van huis te gaan. ,,Hoe mijn vrouw het vond? Fantastisch!’’