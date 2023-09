Hogere accijns op sigaretten treft meer dan duizend inwoners Woudenberg

Ervaren Wijnand Eissens aan het roer bij Leusden: ‘Sporters van nu zijn mondiger en veeleisen­der’

Wijnand Eissens was vorig seizoen voor het eerst in zijn sportieve leven niet op of langs het hockeyveld te vinden. Hij was louter te horen als commentator van hockeywedstrijden voor Viaplay. Totdat MHC Leusden op zijn pad kwam.