Meer woningen gebouwd in de gemeente Woudenberg

Het stroomnet in de provincie zit vol: komt er straks nog elektrici­teit uit het stopcon­tact? (en nog 3 vragen)

Het elektriciteitsnetwerk in de provincie Utrecht zit barstensvol. Zó vol dat bedrijven nauwelijks meer kunnen uitbreiden, en dat de bouw van nieuwe huizen in gevaar komt. Hoe zijn we hier beland? En komt er straks nog wel gewoon stroom uit het stopcontact? Vier vragen (en antwoorden).