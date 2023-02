Persoon raakt bekneld na ernstig ongeval in Woudenberg, Randweg afgesloten

Naast witwassen werd student plots ook verdacht van scriptie­frau­de: ‘School adviseerde juist om hulp te zoeken’

Het Openbaar Ministerie was er woensdagmiddag, tijdens de rechtszitting tegen Mohammed E. (28) en medeverdachte Salim A. (30), keihard in. De twee zouden in totaal 30.000 euro hebben witgewassen en daarnaast zou E. óók nog zijn bachelorscriptie hebben vervalst. ,,Maar de school adviséérde juist om hulp te zoeken.”

18:59