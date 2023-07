Regenbuien, maar soms ook zon in Woudenberg vandaag

Kevin (31) had ruim 26.000 pillen, tabletten en pleisters in huis: ‘Maar waren niet van mij’

Wanneer Kevin van S. (31) in januari 2023 wordt aangehouden, treft de politie een ‘immense hoeveelheid medicijnen’ in zijn Amersfoortse woning aan. Dozen vol ampullen, pleisters, capsules en tabletten, die allemaal bestemd zijn voor de handel. Maar of Van S. zichzelf daar ook verantwoordelijk voor voelt? ‘U wijst naar hem, en hij vooral naar u.’