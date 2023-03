Steeds meer vleermuizen verliezen hun hangplekje, dus start gemeente Woudenberg een reddingsactie

Na nachtmer­rie door brand gaat Ribhouse Texas weer open: ‘Overal ging dertig keer een doekje overheen’

Hangt er nog een vieze lucht? Niet meer. Zijn alle roetdeeltjes weggepoetst? Zo goed als. Raimond en Sandra Eppink belandden in een nachtmerrie toen hun Ribhouse Texas in Woudenberg vlam vatte, maar na drie maanden zwoegen en zweten is de boel weer zo goed als klaar om open te kunnen. ,,We kunnen niet wachten om de gasten weer te mogen ontvangen.”