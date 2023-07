Stralend zonnig weer in Woudenberg vandaag

Proef met kabelgoot­te­gels voor oplaadka­bels elektri­sche auto’s in gemeente Woudenberg

De gemeente Woudenberg is een proef gestart met het plaatsen van kabelgoottegels. Veel kabels die mensen gebruiken om hun elektrische auto mee op te laden, liggen los over de stoep. Dat levert struikelgevaar op. Met een kabelgoottegel verdwijnt de kabel in een gootje onder een rubberen afdekstrip.