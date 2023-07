Zoon van Krajicek verliest kwartfina­le in Amersfoort

Alec Deckers, de zoon van Richard Krajicek, is er niet in geslaagd de halve finales van het challengertoernooi van Amersfoort te bereiken. Hij ging in drie sets onderuit tegen Titouan Droguet, de nummer 205 van de wereldranglijst uit Frankrijk: 6-3 4-6 6-3.