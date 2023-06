Vanmiddag en vanavond kans op bewolkte dag in Woudenberg

met video Elfde (en daarmee laatste) jong van Europa's meest succesvol­le luiaardkop­pel geboren

Het laatste jong van het succesvolle luiaardkoppel in Dierenpark Amersfoort is geboren. De twee luiaards wisten in totaal elf jongen op de wereld te zetten. Vader Quasimodo is echter onlangs overleden, waardoor het bij de elfde blijft.