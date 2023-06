Vanochtend in Woudenberg

Na jaren komt het regenboog­mo­nu­ment bij dit bankje, maar hoe komt het er precies uit te zien?

Al jaren ligt het plan er. Het geld is ook al bijna bij elkaar. En de locatie? Die is inmiddels ook duidelijk. Maar hoe het regenboogmonument in Amersfoort er exact uit moet komen te zien? Dat is nog de grote vraag.