natuur van nabij Een eldorado voor natuurlief­heb­bers naast de mtb-route

Bij de stadsbossen in Rhenen ligt vlak bij de autoweg een leemkuil. Het ligt midden in een natuurgebied waar het goed toeven is. Gemengde bossen in een heuvelachtig gebied, waar je het hele jaar je hart op kunt halen. Met wat geluk zie je reeën, af en toe een vos. Ik heb er een paar maal een boommarter gezien. Verder zijn er veel vogels, van raven tot en met uilen; plus alle kleine zangvogels.