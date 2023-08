2% van alle stemmers in Zaanstad stemde op Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen, minder dan landelijk gemiddeld

Menno Vloon mist finale bij het polsstok­hoog­sprin­gen op WK atletiek: ‘Helaas toch foutjes gemaakt’

Menno Vloon ontbreekt komende zaterdag in de finale van het polsstokhoogspringen op de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. De 29-jarige Zaandammer strandde in de kwalificaties met een hoogte van 5,70 meter. Hij zat daarmee niet bij de beste twaalf die in de finale mogen springen om de medailles.