Agenten gewond bij aanhouding minderjarige in Zaandam: meters meegesleurd door bromfiets

Ruim helft winkels Albert Heijn goed bevoorraad ondanks staking in distribu­tie­cen­tra

Meer dan de helft van de supermarkten van Albert Heijn kan nog altijd goed bevoorraad worden, ondanks de staking in zijn distributiecentra. Dat meldt een woordvoerster. In het noordoosten en het zuidwesten van het land is de impact van de staking volgens haar wel zichtbaar in de schappen van de supermarkten.