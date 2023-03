BBB lost Forum af als grootste partij in Zaanstad

Amsterdam­mer (47) blijft vastzitten voor eerste explosie Hoef en Haag: ‘Buurkinde­ren hadden glas in hun haar’

Het is 2 juli als Hoef en Haag, een nieuwbouwdorpje vlakbij Vianen, midden in de nacht wordt opgeschrikt door een flinke explosie bij een woning. Daarbij knapt ook een raam bij de buren, waar op dat moment een slaapfeestje werd gehouden. ,,De kinderen hadden glasscherfjes in hun haar.” De verdachte, een 47-jarige man uit Amsterdam, blijft voorlopig vastzitten.