Heldere dag in Zaanstad

Omwonenden samen met Staat in hoger beroep om krimp Schiphol

Omwonenden van Schiphol gaan deelnemen aan het hoger beroep in een rechtszaak over de krimp van de luchthaven. In die zaak eisen luchtvaartmaatschappij KLM en de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA dat de door de Staat voorgenomen krimp, van 500.000 naar 460.000 vluchten per jaar, van tafel gaat.