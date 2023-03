Jongen (16) bedreigd met mes en beroofd aan Stadhuisplein

Meer misdrijven geregi­streerd in Amsterdam, zorgen over jongeren

De politie registreerde vorig jaar 17 procent meer misdrijven in de regio Amsterdam, maar het aantal misdrijven is nog niet even hoog als voor de coronacrisis. Deze cijfers deelt de Amsterdamse driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef woensdag. Het aanpakken van de georganiseerde criminaliteit is een van de grootste opgaven voor Amsterdam, schrijft burgemeester Femke Halsema namens de driehoek in een raadsbrief. Ook zijn er zorgen over jongeren, die steeds sneller doorgroeien binnen de criminaliteit.