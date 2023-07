indebuurt.nl In de tempel aan de Zeedijk beleeft Miao Yi alles behalve een monnikenbe­staan: 'Mensen denken dat ik de hele dag zit te mediteren'

Een groot, metalen hek verspert de ingang naar de boeddhistische tempel op de Zeedijk. Tot onze grote verbazing. Onze rondleiding met de directeur was toch vandaag? Vanuit een huisje ernaast zwaait opeens een kale vrouw in een oranje gewaad naar ons. Ze gniffelt: “Sorry, ik heb het hek dichtgedaan. Soms komen er namelijk van die stiekeme dronkenlappen in onze binnentuin poepen!”