Ruim helft winkels Albert Heijn goed bevoorraad ondanks staking in distributiecentra

Gemeenten willen dat leefomge­ving IJmond zo snel mogelijk gaat verbeteren

De kwaliteit van de leefomgeving in de IJmond moet zo snel mogelijk substantieel verbeteren. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten er snel keuzes worden gemaakt op met name rijksniveau. Dat schrijven de colleges van de zogeheten IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) dinsdag in een brief aan de gemeenteraden.