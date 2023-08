Honderden mensen lopen in Den Helder stille tocht voor slachtof­fer schietpar­tij

In Den Helder is zondagavond een stille tocht gehouden voor de 25-jarige Lavernie Martis uit Alkmaar, die omkwam bij een schietpartij voor een café in de stad. Veelal gekleed in het wit liepen belangstellenden route door het centrum.