Vandaag kans op bewolkte dag in Zaanstad

Provincie­be­stuur Noord-Hol­land laat op zich wachten: ‘Zorgvul­dig­heid gaat boven snelheid’

In vijf van de twaalf provincies is inmiddels een coalitieakkoord bereikt, maar een nieuw provinciebestuur in Noord-Holland laat nog even op zich wachten. ,,Zorgvuldigheid gaat boven snelheid”, schrijft VVD-onderhandelaar en gedeputeerde Esther Rommel in haar blog over de gesprekken met de BoerBurgerBeweging (BBB), GroenLinks en PvdA. Het streven is nog steeds om de plannen voor de zomerstop te presenteren.