Vanmiddag en vanavond bewolkt weer in Zaanstad

Meer vertraging, meer uitstoot: in de lucht is Europese eenwording nog ver weg

Terwijl het kabinet hard bezig is Schiphol te laten krimpen en de luchtvaart aan banden te leggen, zet het zelf de hakken in het zand bij Europese maatregelen die de uitstoot en hinder van de luchtvaart fors kunnen verminderen. Eenwording in het Europese luchtruim schiet nauwelijks op.