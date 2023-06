Zege Sporting Krommenie 1 op RCZ 1

indebuurt.nl Keti Koti 2023: dit is er te doen in Amsterdam

1 juli is het 159 jaar geleden dat Nederland formeel de slavernij heeft afgeschaft in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. De dag dat we deze gebeurtenis herdenken heet Keti Koti. Deze dag staat in het teken van herdenken maar ook in het vieren van vrijheid. Dit is er te doen tijdens Keti Koti Amsterdam 2023.