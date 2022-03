48 vrouwen en kinderen uit Oekraïne aangekomen voor eerste opvang in Aalst

Nieuwe dierenop­vang voor de Bommeler­waard gaat er geheid komen

BRUCHEM - De komst van een heistelling is een nadrukkelijk teken dat de nieuwbouw van het asiel uit de startblokken is. Maandag gingen aan de Steenweg, pal naast het huidige onderkomen, de eerste palen de grond in. De nieuwe dierenopvang gaat er dus zeker komen. Dat moest ook wel, want het huidige gebouw, dat in 1998 is geopend, is tot op de draad versleten.

