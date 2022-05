Aandacht voor jeugdbrandweer Hedel tijdens eerste Bommelerwaardse Veiligheidsdag; ‘de kweekschool voor nieuwe vrijwilligers’

HEDEL - De brandweer in Hedel is maar wat blij met de jeugdbrandweer. Van de jongeren van 11 tot 18 die wekelijks op de kazerne oefenen, blijft maar liefst één op de drie bij de volwassen brandweer plakken. En daarmee is de ‘kweekschool’ van grote waarde in tijden dat het lastig is om brandweervrijwilligers te werven.

,,We hebben heel veel baat bij de jeugdbrandweer", hoorden raadsleden uit Zaltbommel en Maasdriel uit de mond van Lean Remmerde uit Nederhemert. De teamleider van de zes brandweerposten in de Bommelerwaard zei dat bij aanvang van de eerste Bommelerwaardse Veiligheidsdag. Na de Zaltbommelse Veiligheidsdag en een incidentele open dag bij een van de brandweerkazernes, hadden de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, de politie, de brandweer en de ambulancedienst de samenwerking gezocht.

Veel ledenverlies tijdens corona

En dat tot tevredenheid van de Hedelse groepschef Chris Quik, die vol trots de raadsleden de kazerne liet zien, inclusief de kleedkamer van de jeugdbrandweer. ,,De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid steekt serieus geld in de jeugdbrandweer en de uitrusting van de kinderen. Neem nou zo'n helm, die zijn 100 euro per stuk. Tijdens corona hadden we een flinke terugval, maar dankzij een actie hebben we er weer 10 bij en zitten we weer op 18 leden.”

Buiten gaf hij een toelichting bij de nieuwe tankautospuit, de wagen voor grootwatertransport waar binnenkort afscheid van wordt genomen.

Daar was vier jaar geleden het nodige over te doen, wist het Maasdrielse raadslid Ko Hooijmans zich te herinneren. De burgemeesters van Zaltbommel en Maasdriel wilden het specialisme voor de Bommelerwaard behouden. Het Hedelse team kon goed uit de voeten met het over grote afstand - maximaal 1 kilometer - aanvoeren van grote hoeveelheden bluswater. Dat kwam recent nog van pas bij de zeer grote brand in Poederoijen. Het specialisme gaat nu over naar Geldermalsen, dat een systeem krijgt waarmee zo nodig 3 kilometer kan worden overbrugd. Hedel krijgt daarvoor vanaf juni of juli een blusvoertuig met 15.000 liter aan boord in de plaats.

Specialiteiten

Zo lieten alle Bommelerwaardse groepen hun specialiteit zien waarmee ze het gebied van Nijmegen tot Loevestein bedienen: de reddingsboot van Kerkdriel, de ademluchttanks en ontsmettingswagen van Brakel, de hoogwerker van Waardenburg, de hulpverleningsauto van Zaltbommel en de gaspakken van Gameren.

Bezoekers konden zich vergapen aan de knalgele crashtender van de luchtmachtbasis in Woensdrecht, demonstraties hoe de brandweer omgaat met een auto te water of een rondrit maken met de blinkende oude Ford-brandweerwagen. De leden van brandweervereniging Uitrusten Na Inzet staken ruim twee jaar tijd in de de restauratie.

Volledig scherm De jeugdbrandweer in actie. © BD



