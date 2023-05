Acht op de tien 17-plussers in de gemeente Zaltbommel heeft een rijbewijs

Herwijnen­se Nico ontmoette vrouw Liza 35 jaar geleden op de Filipijnen: ‘Liefde op het eerste gezicht'

In de Herwijnense Geerstraat staat, lekker in de zon, de 62-jarige Nico Vroegh met vuur te spelen. Nou ja, spelen. Hij heeft een brander op gas en zijn pittige en allesvernietigende vlam richt hij op het onkruid tussen de straatstenen in zijn tuin.