Actie voor De Samaritaan levert 45.000 euro op; minister Helder belooft hospice te komen openen

Met allerlei activiteiten is geld ingezameld voor De Samaritaan, met als klapper de tocht van skeelergroep In de Slag van 150 van Trier naar Zaltbommel. Die heeft ruim 31.500 opgeleverd. De skeeleraars finishten zaterdagmiddag bij De Beersteeg na hun laatste etappe van 100 kilometer. De 400 kilometer vanuit de stad bij de Luxemburgse grens was ongekend zwaar. Vooral de soms steile hellingen, waarbij de skeeleraars achter een fiets moesten hangen om boven en beneden te komen.

Elk jaar crowdfunding

Met De Oversteek zamelt de organisatie achter het hospice geld in om de voorziening voor mensen in de laatste fase in hun leven te kunnen realiseren. Waarschijnlijk crowdfunding elk jaar nodig zijn, omdat niet alle kosten worden gedekt. De basisverzekering dekt alleen de zorg, niet het verblijf.

Minister Conny Helder zei tijdens haar bezoek aan de dag dat de regering de palliatieve zorg de komende regeerperiode verder wil ontwikkelen. Met geld kwam zij niet over de brug. Wel beloofde ze om De Samaritaan officieel te komen openen aan het eind van dit jaar. ,,Ik weet hoe lang mensen hier al mee bezig zijn. Ik weet uit ervaring ook dat er na de opening nog veel geld nodig is. Ik zal De Samaritaan met warme belangstelling volgen.”

Blaadje voor wensboom

Voor de minister was door de organisatie een blaadje gegraveerd voor in de wensboom die in het gebouw komt te staan. Op het blaadje staat ‘Maak er een warm thuis van’. De wensboom, gemaakt door Henk Hofmans uit Hedel, is ook al een geschenk van de skeelerclub. De eerste actie die In de Slag van 150 na de oprichting hield, was een tocht van Parijs naar Gameren ten bate van De Samaritaan.

Cees Haverhals begon 12 jaar geleden met de eerste acties om in de Bommelerwaard een hospice voor elkaar te krijgen. Er zullen jaarlijks acties nodig zijn”, voorspelt hij. ,,De financiering van hospices is nog altijd onder een reëel niveau.”

,,Na mijn pensioen was een hospice voor de Bommelerwaard hét grote doel in mijn leven", zei de inmiddels 75-jarige Haverhals voor wie De Oversteek een mooie mijlpaal is. ,,Nu moeten mensen nog naar Rosmalen of Waalwijk, maar wij vonden het noodzakelijk dat de Bommelerwaard een eigen hospice zou krijgen. En dat het een voorziening is voor iedereen, van inwoners uit de hele Bommelerwaard.”

100 vrijwilligers nodig

In De Samaritaan kunnen 4 mensen verblijven. Daarvoor zijn 100 vrijwilligers nodig. ,,Om een warme deken rond de gasten te vormen", aldus Haverhals. Maandag 27 juni is er vanaf 19.30 een bijeenkomst in Het Anker in Zaltbommel om vrijwilligers te werven.

Minister Conny Helder beloofde de bezoekers van De Oversteek om hospice De Samaritaan te komen openen.



