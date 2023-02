Afval gedumpt voor gesloten milieustraat in Zaltbommel; drie dagen staken bij Avri is voor sommigen te lang

COLUMN Ik beschouw winter­trans­fers, in welke vorm dan ook, als absolute competitie­ver­val­sing

De wintertransfer is niet alleen voor de clubs in het betaalde voetbal een ingeburgerd begrip, zo is de afgelopen weken duidelijk gebleken. Ook in het amateurvoetbal is tussentijds versterken in de maanden december en januari op grote schaal en op de meest uiteenlopende niveaus inmiddels eerder regel dan uitzondering.

6 februari