Ambulance muurvast in Waardenburg na verkeersinfarct op A2; overlast tot donderdagochtend

Bewoners Hedel ‘s nachts opge­schrikt door tientallen schoten, ook politie wist niets van oefening Defensie

HEDEL - Inwoners van Hedel wisten in de nacht van maandag op dinsdag niet wat hen overkwam. De rust in het Gelderse dorp werd bruut verstoord door tientallen luide schoten. Een afrekening in het criminele circuit? Niets bleek minder waar, het was een oefening van Defensie, waar ook de politie niet van op de hoogte was.

13 september