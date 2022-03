Anneliese van Oort (PvdA): ‘In Zaltbommel hebben we best een rechts college’

Dna-spo­ren op plek plofkraak Kerkdriel toch genoeg voor veroorde­ling; zes maanden cel voor een van de vier daders

ARNHEM/ROSMALEN/KERKDRIEL - Geen vijf jaar maar zes maanden cel voor de 34-jarige Mohammed N. uit Rosmalen voor zijn betrokkenheid bij een mislukte plofkraak in 2016 in Kerkdriel. De rechtbank in Arnhem veroordeelde de man op grond van de dna-sporen die op de plek van het misdrijf zijn gevonden. Voor het stichten van de brand die volgde op de poging om de pinautomaat in The Read Shop open te breken, krijgt de man geen straf. Te weinig bewijs, luidt het oordeel.

14 februari