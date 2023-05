Avri luistert naar kritiek uit Kerkwijk: luiercontainer bij de kerk gaat weg

KERKWIJK - Avri heeft geluisterd naar de bezwaren in Kerkwijk over de plek van de luiercontainer in het dorp. Die staat sinds anderhalf jaar vlak bij de kerk aan de Aalderwijksestraat. Avri heeft besloten om de container te verplaatsen naar de Hoogveldweg, bij de restafvalcontainer die daar al staat.