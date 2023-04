Bachplein Zaltbommel weer op de schop

Corné (23) is een lookalike van Peaky Blinders’ Tommy Shelby: ‘Naai mijn eigen gilets en colberts’

In een oogopslag lijkt Corné Boerefijn misschien wel de dubbelganger van Tommy Shelby uit de serie Peaky Blinders. Toch komt de 23-jarige, die idolaat is van de vintage jaren 50, echt uit Hendrik-Ido-Ambacht. Boerefijn kleedt zich in die stijl en naait zélf zijn eigen colberts en gilets met een ouderwetse Singer.